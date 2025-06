Arrestato candidato dem a sindaco di NY

In un episodio che scuote il panorama politico di New York, Brad Lander, candidato dem a sindaco e attuale secondo cittadino, è stato arrestato all'uscita da un tribunale dell'immigrazione. Mentre seguiva udienze cruciali, l'esponente democratico si è trovato nel mirino delle autorità dell'ICE, suscitando scalpore e interrogativi sulla complessità delle tematiche migratorie in città. Questo avvenimento si inserisce in un contesto di tensioni crescenti, alimentate anche dalle recenti dichiarazioni di Trump, che hanno acceso nuovi dibattiti sulla sicurezza e i diritti civili.

21.10 Uno dei candidati dem a sindaco di New York, Brad Lander, è stato arrestato da agenti dell'Ice in un tribunale per l' immigrazione di Manhattan.Lander,attuale seconda carica cittadina, aveva seguito delle udienze relative a persone minacciate di deportazione e stava accompagnando un imputato fuori quando è stato afferrato dagli agenti dell'immigrazione e ammanettato. L'arresto è arrivato poche ore dopo che il presidente Trump ha chiesto all'Ice di intensificare gli arresti nelle città a guida democratica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: arrestato - sindaco - candidato - lander

Giovanni Sgroi, il medico – sindaco arrestato sceglie il silenzio: “Dobbiamo ancora studiare gli atti” - Giovanni Sgroi, medico e sindaco di Rivolta d'Adda, si trova attualmente agli arresti domiciliari in seguito a denunce da parte di quattro pazienti.

Usa, candidato sindaco di New York arrestato dagli agenti dell'immigrazione; Candidato sindaco di New York Brad Lander arrestato da agenti anti-immigrazione; Brad Lander, il candidato democratico a sindaco di New York arrestato dagli agenti per l'immigrazione.

Usa, arrestato il candidato sindaco di NY Brad Lander - (LaPresse) Brad Lander, uno dei candidati democratici a sindaco di New York, è stato arrestato da agenti dell'Ice (La United States Immigration and Customs Enforcement) in un tribunale per l'immigrazi ... msn.com scrive

Candidato sindaco di Ny arrestato da agenti in un tribunale per l'immigrazione - Uno dei candidati democratici a sindaco di New York, Brad Lander, è stato clamorosamente arrestato da agenti dell'Ice in un tribunale per l'immigrazione di Manhattan. Lo riporta ansa.it