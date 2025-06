Arrestato 20enne per stalking e minacce all’Ex fidanzata | Drammatica vicenda a Catania

Una drammatica vicenda scuote Catania: un giovane egiziano di 20 anni è stato arrestato per stalking e minacce nei confronti dell’ex fidanzata, sconvolgendo la comunità con una spirale di violenza fatta di aggressioni, insulti e danneggiamenti. Un caso che mette in luce l’importanza di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime e prevenire tragedie più gravi. Per aggiornamenti e analisi complete, continuate a seguirci su DayItalianews.

Un giovane egiziano di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver perseguitato e minacciato per mesi la sua ex fidanzata, arrivando più volte ad aggredirla sia verbalmente che fisicamente. L'ultimo episodio, che ha portato al suo arresto, si è verificato dopo che il ragazzo aveva chiesto di poter rientrare in casa della donna per recuperare alcuni effetti personali, approfittando della fiducia dell'ex compagna. Una volta dentro l'abitazione, il 20enne ha iniziato a insultarla pesantemente e successivamente l'ha aggredita fisicamente, costringendola a difendersi e a chiamare la Polizia.

