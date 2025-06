Arquà Petrarca ospita la Notte romantica dei borghi più belli d' Italia

Preparati a lasciarti incantare dall’atmosfera unica di Arquà Petrarca, dove il fascino del passato si mescola con emozioni contemporanee. Sabato 21 giugno, il borgo si trasformerà in un teatro di luci, musica e magia, regalando una notte indimenticabile tra arte, cultura e romanticismo. Non perdere questa occasione di vivere un’esperienza che rimarrà nel cuore: ti aspettiamo per scoprire insieme ogni meraviglia di questa serata speciale.

Sabato 21 giugno, dalle 19.30 alle 23, . Una serata-evento in cui il suggestivo borgo sui Colli Euganei si accenderà di magia tra luci soffuse, musica e suggestioni. Spettacoli luminosi, artisti di strada, ballerini di.

