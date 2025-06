Arnovecchio grande attesa per osservare la nascita dei pulcini dello swasso maggiore

Empoli, 17 giugno 2025– Un appuntamento che la natura sta regalando agli empolesi e non solo. Con la voglia di osservare (senza dimenticare il binocolo) sabato 28 (dalle ore 16 alle 19) e domenica 29 giugno (dalle pre 9 alle 12) ad Arnovecchio, dopo un mese di cova, nasceranno i pulcini di swasso maggiore e sarà possibile essere presenti al lieto evento. Un nido coi fiocchi, atteso da un anno all’altro. Un motivo in più per visitare in tutta la sua bellezza quest’area naturale incontaminata a due passi dal centro della città di Empoli. Non sarà necessario effettuare la prenotazione. Lo svasso maggiore è un uccello tuffatore che frequenta le acque del laghetto di Arnovecchio tutto l’anno, immergendosi a diversi metri di profondità alla ricerca delle prede preferite: di solito pesciolini o invertebrati acquatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arnovecchio, grande attesa per osservare la nascita dei pulcini dello swasso maggiore

