’Armonie della Sera’ | si alza il sipario

La nostra regione si trasforma in un palcoscenico europeo, portando musica di eccellenza e emozioni indimenticabili. Con "Armonie della Sera - International Concert Series", l’associazione Marche Musica, guidata dal talentuoso Marco Sollini, invita il pubblico a vivere un’estate ricca di cultura e passione. Dal concerto inaugurale a Villa Baruchello fino al gran finale, questa rassegna promette di conquistare i cuori degli spettatori e di valorizzare la bellezza del nostro territorio.

La città al centro del programma della rassegna " Armonie della Sera - International Concert Series ", organizzata dall'associazione Marche Musica sotto la direzione artistica di Marco Sollini. Proprio il maestro Sollini si esibirà insieme al maestro Salvatore Barbatano nel concerto inaugurale a Villa Baruchello domenica 22 giugno. Da domenica prossima in poi il via ad un programma di ben 44 spettacoli, di cui 30 nella regione Marche. "La nostra città sarà cuore pulsante di una serie di eventi che gireranno in tutta Italia – spiega il sindaco Massimiliano Ciarpella - Qualità della proposta elevata con uno spirito di valorizzazione del territorio molto importante.