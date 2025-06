Armi trailer del horror dal regista di barbarian

Se sei appassionato di horror e thriller, preparati a vivere un’esperienza da brivido con “Weapons”, il nuovo film di Zach Cregger, regista di “Barbarian”. Questa pellicola, prodotta da New Line Cinema, ci immerge in un mondo di segreti oscuri e eventi inspiegabili che minacciano una comunità e una scuola. Con suspense palpabile e colpi di scena sorprendenti, “Weapons” promette di tenerti con il fiato sospeso fino all’ultima scena. Non perderlo!

nuovo film horrorthriller: "weapons" di zach cregger. Il panorama cinematografico del genere horror e thriller si arricchisce con l'uscita di "Weapons", un'opera firmata da Zach Cregger, noto per aver diretto "Barbarian". Prodotto dalla New Line Cinema, il film presenta una trama intensa e misteriosa incentrata su eventi inspiegabili che coinvolgono una comunità e una classe scolastica. La pellicola promette suspense e colpi di scena, consolidando la reputazione di Cregger come regista capace di creare atmosfere inquietanti. trama e dettagli principali di "weapons". la scomparsa dei bambini e il ruolo dell'orario.

In questa notizia si parla di: horror - regista - barbarian - armi

