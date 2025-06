Arienne Makeup inviata italiana ai Kids’ Choice Awards 2025 | Un sogno che si realizza

Un sogno che si avvera per Arienne Makeup, la creator beauty più amata del web, pronta a vivere un'esperienza indimenticabile a Los Angeles come inviata italiana ai Kids’ Choice Awards 2025. Tra emozione e adrenalina, Arianna Stella si prepara a conquistare il palco di questa celebre manifestazione, rinnovando il suo ruolo di protagonista nel mondo dello spettacolo e della bellezza. Le sue emozioni sono contagiose: il viaggio verso il successo continua!

“Felice, super carica ma anche molto agitata”. Così si sente Arienne Makeup, all'anagrafe Arianna Stella, la creator beauty più amata del web, alla vigilia della partenza per Los Angeles, dove sarà l’inviata ufficiale italiana in occasione dei Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025, manifestazione organizzata dall'emittente televisiva Nickelodeon, volta a celebrare il meglio dell'anno nella musica, nel cinema, nella televisione e nello sport. Le nomination riflettono i gusti della Gen Z e dei più piccoli, con categorie che spaziano dalle star internazionali ai creator digitali. La grande festa dell'estate si terrà sabato 21 giugno al Barker Hangar di Santa Monica, in California. 🔗 Leggi su Quotidiano.net