Ariana Grande morta l’amata nonna Marjorie Il fratello Frankie | Ho il cuore a pezzi

Un giorno che resterà per sempre impresso nel cuore di Ariana Grande e della sua famiglia. La perdita improvvisa della nonna Marjorie, amata matriarca e centenaria prossima a festeggiare il suo compleanno, ha lasciato un vuoto incolmabile. La tristezza si è fatta sentire anche attraverso le parole toccanti di Frankie, che ha condiviso il suo dolore su Instagram. In un momento così difficile, l’amore e il sostegno della famiglia diventano ancora più preziosi.

Un giorno da dimenticare per Ariana Grande e per la sua famiglia. Il 17 giugno è venuta a mancare la nonna Marjorie Grande, che avrebbe raggiunto il traguardo dei 100 anni il prossimo ottobre. A dare l’annuncio è stata la madre della cantante e attrice, Joan Grande, ma a colpire sono state le parole del fratello Frankie, profondamente addolorato da questa perdita. “Ho il cuore a pezzi”, ha scritto in un lungo tributo condiviso su Instagram. Il dolore della famiglia. Marjorie Grande è spirata serenamente nella sua casa, circondata dall’affetto della sua famiglia e dei suoi cari negli ultimi giorni di vita. 🔗 Leggi su Dilei.it