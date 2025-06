Arginare la teocrazia atomica non è solo giusto È anche una grande battaglia di sinistra

In un panorama globale sempre più polarizzato, affrontare la teocrazia atomica e il pensiero unico anti israeliano richiede coraggio e determinazione. Solo sfidando con fermezza queste narrative si può sperare di preservare una sinistra autorevole e consapevole. È il momento di essere un po’ mattocchi, di agire con convinzione e di difendere i valori fondamentali che uniscono e rafforzano la nostra visione di giustizia e libertà.

Bisogna essere un po' mattocchi per scegliere di sfidare, da sinistra, il pensiero unico anti israeliano che in giro per il mondo acceca la sinistra mondiale al punto da averla tra.