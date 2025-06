Arera | Iran? Prepararci a compensare eventuali difficoltà forniture

In un contesto di tensioni internazionali come quella tra Israele e Iran, è fondamentale per l’Italia prepararsi a eventuali interruzioni nelle forniture energetiche. La prudenza e la pianificazione strategica diventano strumenti essenziali per garantire la sicurezza e la stabilità del nostro approvvigionamento. La sfida è grande, ma con un approccio lungimirante possiamo affrontarla al meglio, assicurando continuità e affidabilità per cittadini e imprese.

Roma, 17 giu. (askanews) - Di fronte alla crisi Israele-Iran è necessario "per quanto possibile" predisporci a compensare eventuali difficoltà nelle forniture energetiche. Lo ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine della presentazione della Relazione annuale dell'Autorità al Parlamento. "Abbiamo visto in questi anni come ormai il nostro sistema è fortemente interconnesso - ha detto - Il passaggio di grandi quote di nostre forniture al GNL naturalmente ci espone a situazioni di crisi come quella che stiamo vivendo in questi giorni". "Dobbiamo guardare con attenzione - ha aggiunto Besseghini - e per quanto possibile già predisporci ad avere delle strutture che ci permettano di compensare eventuali difficoltà che che potessero manifestarsi nelle forniture da quell'area che pure rappresenta una parte importante delle nostre forniture". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arera: Iran? Prepararci a compensare eventuali difficoltà forniture

