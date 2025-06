Arera in Italia ripresa consumi e produzioni elettrici +2,3% e +3,2% in 2024

L’Italia si prepara a un 2024 all’insegna della ripresa energetica, con consumi elettrici in aumento del 2,3% e segnali di miglioramento in quasi tutti i settori, tranne l’industria. La domanda viene soddisfatta principalmente dalla produzione nazionale, che copre l’83,7%, indicando una crescente autosufficienza. Questo trend positivo apre nuove prospettive per il futuro energetico del Paese, rafforzando la nostra autonomia e sostenibilità.

(Adnkronos) – I consumi di energia elettrica sono aumentati del 2,3%, la ripresa ha interessato quasi tutti i settori eccetto l'industria (-0,5%). La domanda italiana è stata soddisfatta per l'83,7% dalla produzione nazionale netta (escludendo l'energia destinata ai pompaggi) e per il restante 16,3% dal saldo con l'estero. La produzione nazionale lorda è cresciuta del .

