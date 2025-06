Arera Besseghini | Incertezza unica cifra che ci accumuna tutti

In un mondo in rapido cambiamento, l’incertezza si erge come l’unica costante condivisa da tutti noi. Stefano Besseghini, presidente di Arera, ci ricorda come questa incertezza possa minare le fondamenta della nostra società, anche se gli sforzi pubblici stanno aprendo nuove strade per il futuro. È fondamentale affrontarla con determinazione e innovazione, perché solo così potremo costruire un domani più stabile e resiliente.

(Adnkronos) – "L’unica cifra che mi pare accomuni tutti noi, in questa fase storica, è quella dell’incertezza. Una incertezza che rischia di minare le fondamenta stesse della nostra società’’. Lo sottolinea il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in occasione della relazione annuale. ‘’Le risorse pubbliche straordinarie hanno consentito, nel quinquennio 2021-2026, l'avvio di numerosi progetti infrastrutturali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

