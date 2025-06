Arera 360 mln per bonus elettrici e 93 mln per bonus gas in 2024

Nel panorama delle agevolazioni energetiche del 2024, ARERA ha stanziato 360 milioni di euro per il bonus elettrico e 93 milioni per il bonus gas, un sostegno fondamentale per milioni di famiglie italiane. Con la soglia ISEE tornata al limite ordinario, circa 4,1 milioni di nuclei familiari sono stati ammessi, segnando una significativa riduzione rispetto agli anni precedenti. Ma quali saranno le sfide e le opportunità di questa riforma? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – La soglia Isee per il 2024 è tornata al limite ordinario e le famiglie ammesse ad accedere al meccanismo del bonus sono state circa 4,1 milioni, con una riduzione del 40,5% rispetto al 2023, mentre le agevolazioni sono state erogate a 4,5 milioni di famiglie di cui 2,8 milioni per l’energia elettrica e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

