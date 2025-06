AreaDanza urban dance festival apre a Venzone

Preparati a vivere un’esperienza unica: l’area urbana di Venzone si trasforma in un palcoscenico vibrante per la sedicesima edizione di AreaDanza Urban Dance Festival. Un evento dedicato ai talenti emergenti e alle performance più innovative, che unisce cultura, movimento e creatività. Con il supporto di istituzioni prestigiose e un’atmosfera coinvolgente, questa manifestazione promette di lasciarti senza fiato. Non perdere l’occasione di scoprire il cuore pulsante della danza urbana nel suggestivo contesto del Friuli Venezia Giulia.

Il borgo di Venzone si trasformerà in palcoscenico a cielo aperto con l'inaugurazione della sedicesima edizione di AreaDanzaurban dance festival, ideato e curato dalla Compagnia Arearea e realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del MiC – Ministero della Cultura, del Comune di Udine, che lo ha inserito nella programmazione di UdinEstate 2025, e con il patrocinio dell'Università degli Studi di Udine e in collaborazione con la Pro Loco Pro Venzone. Domenica 22 giugno, la città-fortezza ospiterà una giornata straordinaria dedicata alla danza contemporanea, all'arte performativa e alla riscoperta del territorio attraverso il movimento.

