Area ex Riello. Qualcosa ora si muove.

Un polo multifunzionale, sostenibile e proiettato in avanti. Potrebbe essere questo il futuro della cosiddetta area ex Riello di Morbegno, ormai dismessa dopo la chiusura della fabbrica. Dopo numerosi incontri e un proficuo confronto tra la Provincia, Regione, le organizzazioni sindacali e la proprietĂ dell'ex area Riello (gruppo Carrier) si è giunti a delineare un'ipotesi sperimentale di "fertilizzazione" dell'area, nel caso in cui l'operazione di acquisizione da parte dell'ente provinciale dovesse concludersi positivamente. L'obiettivo è costituire e costruire uno spazio che non sia soltanto produttivo, ma anche inclusivo, fondato su servizi condivisi, sinergie tra aziende, sostegno alla formazione professionale e dialogo tra pubblico e privato.