Aprés tout a Il Mulino di Piossasco | una produzione Gipsy Raw

Il Mulino di Piossasco si trasforma il 28 giugno in un palcoscenico internazionale grazie a "Apr233s tout", uno spettacolo unico di Gipsy Raw, presentato da due giovani talenti selezionati dal gruppo GreenGuys. Con ingegno e virtuosismo, gli artisti ci condurranno in un viaggio poetico e coinvolgente, dimostrando che la passione e la creatività non hanno limiti di età. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere l’arte senza confini.

sab 28 giugno, dalle 14:00 alle 19:00 Teatro il Mulino, Piossasco Un viaggio tra memoria, emozioni e arte. Attraverso la recitazione e gli esercizi teatrali, i parte