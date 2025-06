Apre il VisioGarden con UdinElettronica | musica ballo e cinema per un' estate senza fine

Apre il VisioGarden con Udinelettronica, un festival che trasformerà l’estate udinese in un caleidoscopio di musica, ballo e cinema. Un’occasione unica per vivere momenti indimenticabili immersi nella cultura e nel divertimento, in un’oasi verde nel cuore della città. Preparatevi a un’estate senza fine, ricca di emozioni e incontri, perché il meglio deve ancora cominciare!

Preparatevi a vivere una lunga estate udinese all'insegna della musica, del divertimento e della cultura! Prende il via ufficialmente stasera, martedì 17 giugno alle 20, la nuova edizione del VisioGarden, l'oasi verde di via Asquini 33 che per i prossimi mesi sarà il cuore pulsante degli eventi.

Non una festa qualunque, no, ma “la” festa: la grande FESTA D’INIZIO ESTATE PER I BIMBI! Venerdì 27 giugno, nell’oasi verde del VISIOGARDEN, i più piccoli vivranno da assoluti protagonisti una serata di giochi, colori e musica. Una serata tutta per loro, pie Vai su Facebook

