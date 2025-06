Approvato il decreto sugli acconti Irpef 2025 | stop agli anticipi per molti contribuenti

La Camera ha dato il via libera definitivo al decreto sugli acconti IRPEF 2025, segnando una svolta importante per i contribuenti italiani. Con 153 voti favorevoli e l’astensione dell’opposizione, questa legge mette fine a mesi di incertezza e polemiche, rasserenando i Caf e i sindacati preoccupati per le possibili ricadute sui cittadini. Ora, la maggiore chiarezza normativa rappresenta un passo avanti per un sistema fiscale più equo e trasparente.

La Camera ha approvato in via definitiva il decreto sugli acconti Irpef dovuti per l'anno 2025, già licenziato dal Senato. I voti favorevoli sono stati 153, mentre i 101 deputati delle opposizioni si sono astenuti. Il decreto che diventa ora legge mette fine a mesi di incertezze e polemiche, soprattutto da parte dei Caf e dei sindacati, preoccupati per le ricadute sui contribuenti di un vulnus normativo che sarebbe pesato sulle tasche di dipendenti e pensionati. Ora tutti coloro che non percepiscono redditi aggiuntivi non saranno tenuti a versare alcun acconto Irpef per l'anno prossimo. Il chiarimento normativo si è reso necessario a causa di un difetto di coordinamento tra il decreto legislativo del 2023, che aveva introdotto in via sperimentale la riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre, e la legge di bilancio 2025, che ha reso strutturale questa riduzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Approvato il decreto sugli acconti Irpef 2025: stop agli anticipi per molti contribuenti

