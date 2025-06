Approvato il decreto sugli acconti Irpef 2025 | niente versamenti per dipendenti e pensionati

Una buona notizia per lavoratori e pensionati: il Parlamento ha approvato il decreto sugli acconti Irpef 2025, eliminando i versamenti per questi contribuenti e correggendo un vuoto normativo. Con questa misura, si evita un ulteriore peso fiscale, garantendo maggiore chiarezza e sicurezza. La riforma rappresenta un passo importante per semplificare gli adempimenti fiscali e tutelare le finanze delle famiglie. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il Parlamento ha convertito in legge il decreto che corregge il calcolo degli acconti Irpef per il 2025, evitando aggravi per i contribuenti. L’intervento risolve un vuoto normativo generato dalla riforma Irpef 2023 e dalla legge di bilancio 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

