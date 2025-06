Approvato il Calendario Venatorio 2025 2026 in Abruzzo

L’Abruzzo apre ufficialmente la stagione venatoria 2025/2026, con il via libera della Giunta regionale. Dal primo settembre fino a fine gennaio, cacciatori e appassionati potranno godere di questa tradizione nel rispetto delle nuove norme stabilite. È un momento importante per la tutela ambientale e la gestione sostenibile delle risorse. Scopriamo insieme tutte le novità e le regole da seguire per vivere una stagione in sicurezza e rispetto dell’habitat.

“La Giunta regionale dell’Abruzzo ha dato il via libera al Calendario venatorio per la stagione 20252026, che stabilisce l’inizio dell'attività venatoria il primo settembre e la conclusione a fine gennaio” – lo annuncia il vicepresidente e assessore regionale ad Agricoltura, Caccia e Pesca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Approvato il Calendario Venatorio 2025/2026 in Abruzzo

In questa notizia si parla di: venatorio - calendario - abruzzo - approvato

Definito il calendario venatorio 2025-2026: prioritaria la caccia selettiva al cinghiale - Il calendario venatorio 2025-2026, approvato dalla giunta regionale con parere positivo, pone priorità alla caccia selettiva al cinghiale.

La giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato il piano straordinario per il contenimento del cinghiale. #cacciamagazine Vai su Facebook

Imprudente: approvato il calendario venatorio 2025/2026; Approvato il Calendario Venatorio 2025/2026 in Abruzzo; È stato approvato il calendario venatorio, via libera alla caccia dal primo settembre.

È stato approvato il calendario venatorio, via libera alla caccia dal primo settembre - «La giunta regionale dell’Abruzzo ha dato il via libera al calendario venatorio per la stagione 2025/2026, che stabilisce l’inizio dell'attività venatoria il primo settembre e la conclusione a fine ... Segnala ilpescara.it

Approvato il calendario venatorio 2025/2026 - La Giunta regionale dell’Abruzzo ha dato il via libera al Calendario venatorio per la stagione 2025/2026, che stabilisce l’inizio dell'attività venatoria il primo settembre e la conclusione ... Si legge su terremarsicane.it