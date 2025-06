Approvato all' unanimità il contratto di fiume ma restano i dubbi sulla manutenzione

Con un voto unanime, è stato approvato il Contratto di Fiume per il Noncello, un progetto ambizioso che coinvolge oltre trenta enti tra Regione e Comuni. Questo accordo mira a promuovere, valorizzare e tutelare il corso d'acqua, ma persistono alcuni dubbi sulla sua manutenzione futura. È fondamentale ora affrontare queste questioni per garantire un successo duraturo e condiviso del progetto.

