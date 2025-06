Apple CarPlay permetterà di guardare i video sullo schermo dell' auto

Apple CarPlay ha stupito tutti annunciando la possibilità di visualizzare video sul display dell’auto, una funzione che promette di rivoluzionare l’intrattenimento in viaggio. Tuttavia, questa novità è riservata esclusivamente alla vettura ferma, garantendo sicurezza e comodità. Sebbene i tempi di implementazione possano richiedere ancora qualche mese, l’attesa si prospetta ricca di emozioni e nuove opportunità di divertimento.

Lo ha annunciato Apple nei giorni scorsi durante un evento: sì ai video, ma solo a vettura ferma. I tempi tuttavia potrebbero non essere brevissimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Apple CarPlay permetterà di guardare i video sullo schermo dell'auto

