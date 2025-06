Appio Tuscolano i cassonetti gialli sono presi d’assalto | Servono le fototrappole

I cassonetti gialli dell’Appio Tuscolano sono spesso presi d’assalto, lasciando i residenti senza possibilità di smaltire correttamente i rifiuti. Il comitato di quartiere ha realizzato un reportage fotografico per evidenziare questa problematica, che purtroppo colpisce molte zone della città. Per tutelare l’ambiente e migliorare la qualità della vita, è ormai evidente che servono soluzioni efficaci come le fototrappole, strumenti fondamentali per contrastare il fenomeno e ripristinare l’ordine.

I cassonetti gialli presenti nella zona dell'Appio Tuscolano sono costantemente saccheggiati. Il locale comitati di quartiere ha realizzato un ricco reportage fotografico per segnalare una condizione che, chi abita nel quadrante, ben conosce. Condizione che, del resto, è comune a molti altri.

