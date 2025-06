Appalti alla camorra l' imprenditore | Orlando lavorò con me dopo la rottura col fratello e Farina

In un panorama segnato da appalti alla camorra e tensioni familiari, l'imprenditore Orlando Lavor242 si distingue per il suo percorso complesso e ricco di sfide. Dopo la rottura con il fratello e Farina, ha collaborato con Immobiliare Generale di Mimmo Pagano, portando avanti progetti a Casapulla e Capua. La vicenda del terreno acquistato a Casapulla, destinato a appartamenti per il Cral dell’aeronautica militare, apre uno scenario di interessi e controverse dinamiche immobiliari.

"Con l'Immobiliare Generale costituita da Mimmo Pagano abbiamo fatto due attività nel csertano una a Casapulla e l'altra a Capua. Per la vicenda di Casapulla abbiamo acquistato un terreno dove dovevano essere realizzati degli appartamenti da vendere poi al Cral dell'aeronautica militare ma.

