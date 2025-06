Aperture serali laboratori e dj set tornano i ' Mercoledì in Corso' in centro storico

Preparati a vivere mercoledì sera nel cuore di Forlì! I “Mercoledì in Corso” tornano con aperture serali, laboratori coinvolgenti e dj set imperdibili che animano il centro storico. Il 18 giugno, piazza Saffi si trasforma in un palcoscenico tra auto d’epoca, musica e tante attività per tutta la famiglia. Non perdere la magia di una serata all’insegna di divertimento e scoperta: il divertimento è servito!

Mercoledì 18 giugno prosegue con il coinvolgimento di locali e attività commerciali la nuova edizione dei “Mercoledì in Corso”. Programma Piazza Saffi: Dalle ore 19, esposizione di auto d’epoca e sportive con “Il motore nel cuore di Forlì” a cura di Polizia Locale Forlì, Unità Sport e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Aperture serali, laboratori e dj set, tornano i 'Mercoledì in Corso' in centro storico

In questa notizia si parla di: mercoledì - corso - aperture - serali

Conto alla rovescia ai 'Mercoledì in corso': gli eventi in programma e come cambia la viabilità - Il conto alla rovescia per i "Mercoledì in Corso" è iniziato, con il primo appuntamento fissato per il 21 maggio.

Aperture serali della Villa di Massenzio Vai su Facebook

Aperture serali, laboratori e dj set, tornano i 'Mercoledì in Corso' in centro storico; Da maggio i ‘Mercoledì in corso’. Cambiano format, date e nome: Coinvolgiamo famiglie e negozi; Il centro storico si accende con “Il Vicinato delle Erbe” in piazza Cavour: aperture serali, mercatini e dj set.