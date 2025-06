Apertura dall’Inghilterra ora il Napoli ci crede | il top player arriva dalla Premier!

Dal cuore dell’Inghilterra, il Napoli si r ivea con entusiasmo: il top player proveniente dalla Premier sembra ormai a un passo, grazie al via libera di club e calciatore. Ma la concorrenza italiana e le sirene arabe sono agguerrite. Ora, con l’accordo in tasca, il Napoli può accelerare, affinché questa trattativa diventi realtà e rinforzi la squadra per la stagione che verrà. La sfida è aperta, e il sogno azzurro prende forma.

Un Napoli scatenato incassa l'ok del club e del calciatore, ma occhio alla concorrenza di un'altra italiana e alla tentazione araba. Adesso il Napoli può portare avanti la trattativa. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, il ds Manna ha ottenuto il si del calciatore che gradirebbe l'approdo in maglia azzurra. Il via libera è arrivato anche dalla società inglese, interessata a cedere il suo bomber in cambio di una sostanziosa entrata economica. La società partenopea ha la voglia di migliorare la rosa consegnando il prima possibile ad Antonio Conte, una valida alternativa a Lukaku, soprattutto di carattere internazionale.

