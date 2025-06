Aperte le prenotazioni per il credito d' imposta Transizione 4.0 | guida per le imprese

Le aziende italiane possono già prenotare il credito d’imposta Transizione 4.0, uno strumento chiave per sostenere investimenti strategici in beni strumentali materiali 4.0 effettuati nel 2025. Questa opportunità, spiegata dal Mimit, permette alle imprese di beneficiare di incentivi fiscali vantaggiosi, incentivando l'innovazione e la crescita. È il momento di pianificare le vostre strategie di investimento: scopri come ottenere il massimo dal credito d'imposta Transizione 4.0!

Al via le prenotazioni per il credito di imposta per Transizione 4.0. Le imprese - spiega il Mimit - possono presentare il modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell'investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro. Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 di oggi, martedì 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.

