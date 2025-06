Aperitivo d’estate Arezzo brinda alla bella stagione tra gusto musica e cultura

Preparati a vivere un’estate indimenticabile all’insegna di gusto, musica e cultura! Martedì 24 giugno, il Prato di Arezzo si trasforma in un palcoscenico vibrante con la sesta edizione di “Aperitivo d’Estate”: un evento che unisce sapori autentici, spettacoli coinvolgenti e l’atmosfera magica della bella stagione. Un’occasione imperdibile per brindare alla nuova estate e scoprire le meraviglie del territorio. Non mancare!

Arezzo, 17 giugno 2025 – Martedì 24 giugno il Prato di Arezzo ospita la sesta edizione aretina di “Aperitivo d’Estate”, l ’evento che porta in città un mix coinvolgente di enogastronomia, spettacolo e cultura, con la regia di Confcommercio Firenze-Arezzo, il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e il contributo di GP Motors Arezzo. Inserito nell’ambito della rassegna “Toscana Arcobaleno d’Estate”, lanciata 13 anni fa da Regione Toscana e Nazione con Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, l’appuntamento con il mix di gusto, musica e cultura è diventato ormai immancabile nel primo scorcio dell’estate aretina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aperitivo d’estate, Arezzo brinda alla bella stagione tra gusto, musica e cultura

APERITIVO D'ESTATE Parco del Prato, Arezzo Martedì 24 Giugno 2025 Dalle ore 18:00 Gusto, arte, cultura, musica e degustazioni in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate aretina! Un evento all'aria aperta nel cuore verde della città, tra sapo

