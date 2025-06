Aperitivi dal mondo in centro | torna Food&Drink quasi 50 locali aderenti all' iniziativa

Un viaggio tra sapori e culture, senza dover mettere piede fuori città. Venerdì 20 e sabato 21 giugno, Ancona si trasforma in un crocevia di aromi provenienti da tutto il mondo, grazie a quasi 50 locali aderenti a “Food&Drink – Aperitivi Internazionali”. Un’occasione unica per scoprire nuovi gusti e vivere il centro storico come mai prima d’ora. Preparatevi a un’esperienza sensoriale indimenticabile, perché l’avventura gastronomica sta per iniziare!

ANCONA - Un passaporto non necessario, ma la curiosità è d'obbligo. Ancona si prepara a un nuovo viaggio intorno al mondo, da percorrere a piedi tra i vicoli e le piazze del centro. Venerdì 20 e sabato 21 giugno torna "Food&Drink – Aperitivi Internazionali", l'evento che trasformerà la città in

