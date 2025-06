Aperifollia al Manduca

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Aperifollia al Manduca torna con un’esperienza unica, dove la musica, il divertimento e l’atmosfera estiva si incontrano per creare serate da ricordare. La discoteca Manduca di Firenze si trasforma in il cuore pulsante delle notti più folli della stagione. Non perdere l’occasione di essere parte di questa rivoluzione estiva: il venerdì sera non sarà più lo stesso!

Torna l'appuntamento con la folle estate alla discoteca Manduca. Aperifollia e Manduca Firenze vi propongono un nuovo modo di vivere il venerdì estivo. Per chi ama la notte il venerdì d’estate non sarà più lo stesso. Aperifollia si trasferisce al Manduca per un’estate vibrante e ricca di novità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Aperifollia al Manduca

In questa notizia si parla di: manduca - aperifollia - estate - venerdì

Aperifollia al Manduca - Torna l'appuntamento estivo con Aperifollia al Manduca di Firenze! Un modo innovativo di vivere il venerdì sera, tra musica, buon cibo e atmosfere coinvolgenti.

Al Manduca la prima e più grande festa Anni 2000 d'Italia We Love 2000 Alziamo il volume del vecchio lettore CD, Venerdì 23 Maggio, FREE ENTRY tutta la notte Dalle 20.30 - AperiFollia La cena più folle che ci sia, tra animazione, live music e good vibe Vai su Facebook

Aperifollia al Manduca; Aperifollia al Manduca; Aperifollia.