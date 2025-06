Apamri ricorda il brigadiere Legrottaglie | Un punto di riferimento per la nazione

Apamri rende omaggio al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, figura emblematica di coraggio e dedizione per la nostra nazione. La sua memoria vive come esempio di civiltà , sacrificio e amore per lo Stato, lasciando un segno indelebile nel cuore degli italiani. Un tributo solenne che ricorda il valore inestimabile di chi si dedica al bene della collettività , affinché il suo sacrificio non venga mai dimenticato. Il suo spirito continuerà a ispirare il nostro cammino di giustizia e solidarietà .

Apamri ricorda il Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri  Carlo Legrottaglie: simbolo di coraggio, civiltà e amore per lo Stato. Un tributo solenne al Brigadiere ucciso a Francavilla Fontana: simbolo di dedizione, sacrificio e servizio alla collettività che l’Italia non dimenticherà . Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Apamri ricorda il brigadiere Legrottaglie: "Un punto di riferimento per la nazione"

In questa notizia si parla di: brigadiere - legrottaglie - apamri - ricorda

Carabiniere ucciso nel Brindisino, l’Arma si stringe attorno alla famiglia del brigadiere Legrottaglie - Un tragico episodio scuote il brindisino: il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, 59 anni, perde la vita durante un inseguimento.

APAMRI ricorda il Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri Carlo Legrottaglie: simbolo di coraggio, civiltà e amore per lo Stato. Un tributo solenne al Brigadiere ucciso a Francavilla Fontana: simbolo di dedizione, sacrificio e servizio alla collettività che l’Italia Vai su Facebook

Apamri ricorda il brigadiere Legrottaglie: Un punto di riferimento per la nazione; APAMRI ricorda il brigadiere Carlo Legrottaglie: simbolo di coraggio, civiltà e amore per lo Stato; APAMRI rende omaggio al brigadiere Carlo Legrottaglie.

APAMRI ricorda il brigadiere Carlo Legrottaglie: simbolo di coraggio, civiltà e amore per lo Stato - Un tributo solenne al brigadiere ucciso a Francavilla Fontana: simbolo di dedizione, sacrificio e servizio alla collettività che l’Italia non dimenticherà ... Come scrive agorablog.it

Insigniti al merito della Repubblica: omaggio alla memoria di Carlo Legrottaglie Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana - L’APAMRI – Associazione Parlamentare degli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana – ha voluto rendere omaggio, con profonda commozione e rispetto, alla memoria del brigadiere capo Carlo ... Riporta noinotizie.it