Anzio in casa armi e droga | arrestato 50enne

Anzio si anima con un'altra operazione di contrasto alla criminalità: durante un intenso fine settimana, i Carabinieri, supportati dai cani molecolari, hanno messo sotto controllo il territorio, culminando nell’arresto di un 50enne residente in città. L’indagine ha portato alla luce un inquietante covo di armi e droga, evidenziando l’impegno costante delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità. La vicenda si conclude con il fermo dell’uomo, simbolo della lotta contro la criminalità locale.

Anzio, 17 maggio 2025- Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto delle unità cinofile dei Carabinieri di Santa Maria di Galeria hanno eseguito un servizio straordinario di “ alto impatto”, su disposizione del Ministero dell’Interno. L’attività ha interessato l’area portuale e, in generale, tutto il territorio del comune. Nel corso dell’attività, un uomo di 50 anni, residente ad Anzio, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. L’arresto è scaturito da una perquisizione domiciliare, svolta con l’ausilio dell’unità cinofila, nel corso della quale sono stati sequestrati hashish, cocaina, crack per un totale di oltre 150 grammi, una pistola con relativo munizionamento (96 cartucce), tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

