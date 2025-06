Anziano uccide moglie malata due fiori di stella alpina sul letto prima di sparare

Un gesto drammatico e carico di dolore: Giuseppe Rizzotti, 91 anni, ha ucciso la moglie malata e poi si è tolto la vita ad Angera, nel Varesotto. Una scena straziante, testimoniata dai fotogrammi che rivelano due fiori di stella alpina sul letto, simbolo di lutto e memoria. Un tragico capitolo che ci invita a riflettere sulla sofferenza e le scelte estreme.

Due fiori di stella alpina poggiati sul letto, prima di uccidere lei e poi togliersi la vita. Sono i fotogrammi messi insieme dagli investigatori che ieri indagano sull’omicidio suicidio di Angera, nel Varesotto, dove lunedì mattina Giuseppe Rizzotti, 91 anni è entrato nell’ospedale dov’era ricoverata la moglie, Anna Adele Castoldi, 86 anni, e le ha sparato, per rivolgere l’arma contro se stessi. L’anziano ha lasciato sul letto della compagna due fiori di stella alpina. Le indagini non hanno ancora accertato come l’uomo sia entrato in possesso della pistola. Dagli accertamenti eseguiti dalla procura, l’arma utilizzata è una Beretta semiautomatica calibro 22Lr con matricola palese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anziano uccide moglie malata, due fiori di stella alpina sul letto prima di sparare

Giuseppe Rizzoti aveva portato un ultimo regalo alla moglie prima di premere il grilletto. Nessun bisticcio, mai una discussione nei reparti dell'Ondoli Poi quei colpi avvertiti nella tarda mattinata al secondo piano dell’ospedale Vai su Facebook

