anytime baby addio agli ultimi tomcat

Addio agli ultimi Tomcat: il cielo si arricchisce di nuove icone. Gli aerei da caccia non sono solo macchine di metallo, ma simboli epici e mitici per gli appassionati dell’aria. Con storie leggendarie, design affascinanti e imprese memorabili, questi velivoli hanno scritto pagine indimenticabili, diventando parte integrante del nostro patrimonio culturale e cinematografico. È il momento di scoprire le nuove stelle che continueranno a volare nell’immaginario collettivo…

Ci sono aerei da caccia che non sono solamente pezzi di metallo, ma vere e proprie icone per gli amanti del volo. Aerei entrati nell’immaginario collettivo degli appassionati di aeronautica, che assumono aspetti epici e mitologici per via della loro storia, del loro disegno, delle imprese dei piloti che li hanno portati in combattimento, aerei che sono stati anche consacrati dal cinema e attraverso di esso sono diventati patrimonio del grande pubblico. Spad, il triplano Fokker Dr.I del barone Manfred von Richtofen (meglio noto come il “Barone Rosso”), lo Spitfire, il Bf-109, l’A6M Zero nipponico e poi il MiG-15, il Sabre, il MiG-21, l’F-4 “Phantom” (duro a morire nonostante l’età), e altri come il C-47DC-3 “Dakota”, sono solo alcuni dei velivoli che hanno caratterizzato più di ogni altri l’epopea del volo umano. 🔗 Leggi su It.insideover.com