Antonello Venditti riflette sulla musica e il suo tour ' Notte prima degli esami'

Gli "sconquassi" fatti dai talent, il meccanismo dei finti soldout, la fragilità dei giovani autori e il rapporto con chi lo prende come esempio. Antonello Venditti parla di questo e altro nel tempo di quattro sigarette, fumate una dopo l'altra, nelle ore che precedono la prima data del suo nuovo tour ' Notte prima degli esami 40th anniversary 2025 edition ', stasera alle Terme di Caracalla. Non a caso, proprio alla vigilia della maturità, con un pensiero agli studenti del quinto anno: "io festeggio qui, ma voi non so se lo farete perché alla fine poi." e fa il segno della strizza. Venditti comincia a parlare liberamente, e già subito il pensiero va a come funziona la musica oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net