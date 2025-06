Antica Osteria del Gallo

Scopri l’incanto dell’Antica Osteria del Gallo, un’oasi di sapori autentici alle porte di Milano. Gestita con passione da Paolo Reina e Laura Calvi, questa tavola combina eleganza e calore familiare, offrendo piatti stagionali della tradizione milanese. I risotti, veri protagonisti, sono un must da non perdere. Un’esperienza culinaria di alto livello a circa 60 euro, perfetta per chi desidera immergersi nei sapori genuini della Lombardia.

Quella di Gaggiano è senza dubbio una delle migliori tavole alle porte di Milano grazie alla sapiente regia di Paolo Reina e della sua compagna Laura Calvi. Locale familiare e insieme raffinato, cucina che si esalta nei piatti stagionali della cucina milanese. Imperdibili i risotti. Costo medio: 60 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Antica Osteria del Gallo

In questa notizia si parla di: antica - osteria - gallo - cucina

Antica Trattoria del Gallo Vai su Facebook

25 grandi trattorie dove mangiare (bene) vicino a Milano; Le migliori trattorie d’Italia: la nuova classifica; Le 40 migliori trattorie d'Italia secondo il.

Osteria del Gallo: tradizione e innovazione nel piatto - Il locale, ricavato in uno stabile del ‘600, è stato riportato all’antico splendore nei ... Lo riporta gazzettadelgusto.it

Al Gallo di Pordenone, un’antica osteria che sa di mare - Con la moglie Diletta è cuoco al Gallo dal 2009: ne hanno fatto uno dei punti di riferimento della ristorazione ... italiaatavola.net scrive