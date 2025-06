Ansia per la prima prova della Maturità i 5 consigli contro-intuitivi di Enrico Galiano

Domani, mercoledì 18 giugno, si apre ufficialmente il percorso verso la maturità 2025 con la prima prova scritta. La notte prima degli esami, come cantava Venditti, è un momento di tensione e incertezza, ma anche di opportunità. Enrico Galiano ci regala 5 consigli controintuitivi per affrontarla con sicurezza e serenità, trasformando l’ansia in una marcia in più verso il successo. Ecco come prepararsi al meglio, partendo da una prospettiva sorprendente.

Domani, mercoledì 18 giugno, si svolgerà la prima prova scritta dell'esame di Stato. La notte di oggi, martedì 17 giugno, è quindi la "Notte prima degli esami", quella cantata da Antonello Venditti nel suo brano eterno e intramontabile. Maturità 2025, prima prova: i 5 consigli di Enrico. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Ansia per la prima prova della Maturità, i 5 consigli "contro-intuitivi" di Enrico Galiano

In questa notizia si parla di: prima - prova - maturità - consigli

Maturità 2025, i possibili autori per la prima prova di tipologia A - Il 18 giugno 2025 iniziano gli esami di maturità, con la prova d'italiano per tutti gli indirizzi di studio.

Ansia per la prima prova della Maturità? Non perdetevi i cinque consigli "contro-intuitivi" di Enrico Galiano, insegnante e scrittore, per riuscire a... Vai su Facebook

Maturità 2025, ci siamo: il 18 giugno la prima prova di italiano. 3 tipologie tra cui scegliere: ? Analisi del testo ? Testo argomentativo Tema d’attualità Tutti i dettagli e consigli su Tuttoscuola: https://tuttoscuola.com/prima-prova-maturita-tracce-tipologi Vai su X

Prima prova maturità 2025: 7 possibili tracce per la notte prima degli esami; Scritto di italiano alla Maturità 2025: consigli utili; Prima Prova 2025: la traccia a sorpresa che non ti aspetti.