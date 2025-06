ANSA confermata la più affidabile in Italia secondo il Digital News Report 2025

L’ANSA si conferma ancora una volta leader in affidabilità nel panorama delle notizie italiane, secondo il Digital News Report 2025 dell’Istituto Reuters. Per l’ottavo anno consecutivo, la testata si posiziona al vertice con un’affidabilità del 74%, dimostrando di essere il punto di riferimento preferito dagli italiani. La fiducia verso ANSA rappresenta un valore inestimabile in un’epoca di crescente disinformazione, sottolineando la sua importanza nel giornalismo di qualità.

Per l'ottavo anno consecutivo l' ANSA è prima per affidabilità tra le testate d'informazione italiane. Lo certifica il Digital News Report 2025 dell'Istituto Reuters. L'ANSA guida la classifica con la fiducia degli italiani che si attesta al 74%. Seguono a pari merito SkyTg24 e Il Sole 24 Ore al 67%, poi Tg La7 al 61%. ANSA.it è secondo tra i siti d'informazione per numero di navigatori settimanali con il 17% a pari merito con Tgcom24 online. Primo sito è Fanpage al 22%, quarto SkyTg24, quinti Repubblica.it e Rai News online. Tra tv e radio, i tg Mediaset sono primi seguiti da Rai, TgCom24, SkyTg24 e Rai News24 a pari merito, poi Tg La7. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ANSA confermata la più affidabile in Italia secondo il Digital News Report 2025

