Annunciate le date di inizio dei saldi estivi 2025 | il calendario ufficiale regione per regione

Il countdown per i saldi estivi 2025 è ufficialmente iniziato! Secondo il calendario Confcommercio, le vendite promozionali prenderanno il via il 5 luglio in tutta Italia, con alcune eccezioni regionali. Preparati a scoprire le date ufficiali regione per regione e a goderti un'estate all'insegna dello shopping conveniente! Continua a leggere per non perdere nessuna novità.

Quando iniziano i saldi estivi? Ecco il calendario con le date regione per regione - I saldi estivi 2025 sono alle porte! Sabato 5 luglio segna l'inizio degli sconti, un'occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba con stile a prezzi stracciati.

