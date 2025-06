Annunciano rinforzi ma sono di più quelli che vanno in pensione Siulp in allarme per le carenze in polizia

Annunciano rinforzi, ma i numeri non bastano: sono molti di più quelli che vanno in pensione. Il SIULP lancia l’allarme sulle gravi carenze in polizia, mentre politici di livello nazionale elogiando l’intervento governativo ignorano le criticità quotidiane vissute sul campo. Nei fatti, bisogna chiedersi: queste promesse si traducono veramente in un miglioramento concreto della sicurezza? La situazione richiede azioni immediate e tangibili, non solo parole.

"Nei giorni scorsi abbiamo appreso dai social che esponenti politici di rango nazionale, eletti nel nostro territorio, si sono sperticati in lodi alla compagine governativa per la sensibilità dimostrata allorquando hanno disposto l’invio in Sicilia di ben 82 rinforzi. A Messina 20. Queste. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Annunciano rinforzi ma sono di più quelli che vanno in pensione", Siulp in allarme per le carenze in polizia

In questa notizia si parla di: rinforzi - sono - annunciano - vanno

Sicurezza | Assegnati 17 poliziotti in provincia di Livorno, Cgil critica: "Uno solo in città. E sono rimpiazzi, non rinforzi" - In un contesto in cui la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere prioritaria, la distribuzione degli agenti in provincia di Livorno solleva molte critiche.

Almeno cinque rinforzi serviranno a Gasperini: un difensore, un esterno destro, un centrocampista e due attaccanti. E di nomi ce ne sono già parecchi con Lucumì in pole e non solo. #ASRoma #ForzaRoma Vai su Facebook

Annunciano rinforzi ma sono di più quelli che vanno in pensione, Siulp in allarme per le carenze in polizia; ORTANA. I biancorossi annunciano l'allenatore ed altri rinforzi; L'annuncio di Prisco: Subito rinforzi per i commissariati di Assisi, Spoleto e Orvieto. Quando arrivano i poliziotti.

Juve e Toro vanno ma attendono i rinforzi - Per mercoledì è annunciato l'arrivo del presidente è chissà che non sia proprio quello ... Secondo rainews.it

I rinforzi alla Dogaia: "Ma in 26 se ne vanno via" - "Bisognerebbe chiedersi perché ci sono colleghi che vivono a Prato da 20 anni, hanno famiglia qui, ma preferiscono andare a lavorare in ... Segnala lanazione.it