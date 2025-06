Anniversario arresto di Tortora svelato Portobello di Bellocchio

Il 17 giugno ricorre un anniversario che ha segnato la storia italiana: l'arresto di Enzo Tortora, simbolo di ingiustizia e battaglia per la verità. In occasione di questa ricorrenza, emergono le prime immagini della serie "Portobello" di Marco Bellocchio, in arrivo nel 2026 su HBO Max, che ricostruisce con intensità quella drammatica vicenda. Un racconto che ci invita a riflettere sul valore della giustizia e della memoria.

Roma, 17 giu. (askanews) - Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora veniva arrestato. Nel giorno della ricorrenza, ecco le prime immagini di "Portobello", la nuova serie di Marco Bellocchio, dedicata alla drammatica vicenda del conduttore televisivo, in arrivo nel 2026 su HBO Max. L'estratto racconta il momento in cui Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni, appare in manette davanti a una caserma dei carabinieri romana. Enzo Tortora fu accusato ingiustamente da alcuni detenuti di essere al centro di un traffico di droga gestito dalla camorra napoletana: arrestato, incarcerato e trascinato in un lungo processo; fu poi completamente assolto solo dopo anni di calvario giudiziario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anniversario arresto di Tortora, svelato "Portobello" di Bellocchio

