Anna Ponziano presenta la sua raccolta di poesie ' Chiaroscuro'

a immergersi in un mondo di luci e ombre, di emozioni intense e riflessive, dove ogni verso svela sfumature di vita e sentimenti nascosti. Con maestria e sensibilità , l’autrice coinvolge il lettore in un viaggio poetico che promette di lasciare un’impronta indelebile nel cuore di chi legge. Prepariamoci a scoprire una raccolta che saprà sorprenderci e commuoverci, rivelando la profondità dell’animo umano.

La scena letteraria foggiana si arricchisce con l'attesissima pubblicazione di 'Chiaroscuro', la nuova raccolta di poesie di Anna Ponziano, autrice dal cuore sensibile e profondo, che torna a incantare i lettori con la sua ultima fatica letteraria. In 'Chiaroscuro', Anna Ponziano invita i lettori.

