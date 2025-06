Anm sospeso servizio Metro linea 1 dal 23 giugno al 15 settembre

Se sei tra i pendolari napoletani, tieni presente che dall’23 giugno al 15 settembre la linea 1 della metropolitana sarà sospesa tra Piscinola e Colli Aminei, a causa di importanti lavori di rinnovo. Anm informa che questa interruzione temporanea mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio, garantendo un’esperienza più affidabile in futuro. Resta aggiornato per scoprire le alternative e i dettagli delle operazioni in corso.

Anm informa gli utenti della sospensione del servizio metropolitano a causa di lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Dal 23 giugno al 15 settembre prossimo è prevista la sospensione del servizio metropolitano di Napoli nella tratta Piscinola-Colli Aminei per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Lo rende noto Anm.

