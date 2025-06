Animali selvatici in difficoltà | gli esperti raccontano cosa fare a Coseano

Incontrare un animale selvatico in difficoltà può suscitare emozioni contrastanti e domande: cosa fare subito? Gli esperti del settore, pronti a condividere la loro esperienza, si riuniscono il 19 giugno all'auditorium La Galetiere di Coseano per offrire preziosi consigli e approfondimenti. Un'occasione imperdibile per capire come intervenire correttamente e contribuire alla tutela della fauna locale, perché ogni azione può fare la differenza per questi custodi della natura.

Cosa fare quando si incontrano animali selvatici in difficoltà? A questa domanda risponderanno gli esperti radunati il 19 giugno all'auditorium La Galetiere, in piazza degli Artisti a Coseano. Il programma dell'evento prevede interventi sul ruolo e le funzioni del Corpo forestale regionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Animali selvatici in difficoltà: gli esperti raccontano cosa fare a Coseano

In questa notizia si parla di: animali - selvatici - difficoltà - esperti

Animali selvatici investiti, due incidenti al giorno: “Ora attenti ai piccolini” - In provincia di Sondrio, gli incidenti stradali che coinvolgono animali selvatici raggiungono una media di due al giorno, con aprile particolarmente critico.

TRISTE REALTÀ: CUCCIOLI DI CAPRIOLO VITTIME DELLE FALCIATRICI come Centro Recupero Animali Selvatici per la Provincia di Biella, questa settimana abbiamo dovuto soccorrere due cuccioli di capriolo feriti mortalmente dalle macchine falcianti. È un Vai su Facebook

Animali selvatici in difficoltà: gli esperti raccontano cosa fare a Coseano; Savona, tre pulcini di gabbiano soccorsi dall’Enpa: “Non toccateli, chiamateci subito”; Cigno reale liberato nel lago di Garda ma anche lui è a rischio. Il Wwf: in tanti muoiono per il cibo offerto dalla gente.