Animal Crossing per GameCube DECOMPILATO | ora si può modificare e portare su PC?

Dopo due anni e mezzo di lavoro, il celebre Animal Crossing per GameCube è stato decompilato, svelando un mondo di possibilità. Questa operazione consente di trasformare il codice originale in qualcosa di leggibile e modificabile, aprendo strade a mod innovative e potenzialmente a versioni su PC o altre piattaforme. Ma cosa comporta questa rivoluzione? Scopriamo insieme le incredibili opportunità che si celano dietro questa straordinaria impresa.

Dopo 2 anni e mezzo di lavoro, il codice di Animal Crossing per GameCube è stato completamente “smontato” e ricostruito, aprendo le porte a mod incredibili e forse persino a port su nuove piattaforme! Cosa significa “decompilato”?. Decompilare un gioco significa trasformare il codice macchina (quello che la console legge) in codice leggibile e modificabile dagli esseri umani. È un processo lunghissimo, ma una volta completato permette di: Creare mod avanzate (nuovi oggetti, meccaniche, villaggi personalizzati) Riportare il gioco su PC o altre console (immagina Animal Crossing in 4K con i mod!) Studiare e migliorare il gioco originale (bugfix, ottimizzazioni, nuove funzioni) L’annuncio del team. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

