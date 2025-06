Anima | il live experience di Lidia Schillaci prende il via dal teatro Andromeda

Anima, il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Lidia Schillaci, prende vita dall’incantevole Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, il teatro più alto del mondo. Partendo il 19 giugno alle 18:30, l’evento promette un’esperienza unica, immersa tra le suggestioni della Sicilia e la profondità delle emozioni umane. Preparati a lasciarti trasportare da un viaggio teatrale che toccherà il cuore e l’anima, portando lo spettatore in una dimensione autentica e coinvolgente.

Partirà il 19 giugno alle 18.30, da uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia: il teatro più alto del mondo, ossia l'Andromeda di Santo Stefano Quisquina, il tour di "Anima". Si tratta del nuovo spettacolo, scritto integralmente ed interpretato da Lidia Schillaci. "Anima" è uno spettacolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Anima": il live experience di Lidia Schillaci prende il via dal teatro Andromeda

In questa notizia si parla di: anima - lidia - schillaci - teatro

"Anima": il live experience di Lidia Schillaci prende il via dal teatro Andromeda, ecco quando - Anima il live experience di Lidia Schillaci, partendo dal suggestivo Teatro Andromeda, il teatro più alto del mondo in Sicilia.

ANIMA, il live experience di #LidiaSchillaci in Tour: al via il 19 giugno dal Teatro di Andromeda di S. Stefano Quisquina (AG) Vai su X

Partirà il 19 giugno alle 18.30, da uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia - dal teatro più alto del mondo - il Teatro di Andromeda di S. Stefano Quisquina in provincia di Agrigento il tour di ANIMA, il nuovo spettacolo scritto integralmente ed interpretato dalla s Vai su Facebook

Anima: il live experience di Lidia Schillaci prende il via dal teatro Andromeda, ecco quando; Futura, donne per Lucio: al teatro antico di Taormina Lidia Schillaci e la Women orchestra; Futura - Donne per Lucio - Lidia Schillaci.

"Anima": il live experience di Lidia Schillaci prende il via dal teatro Andromeda, ecco quando - 30, da uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia: il teatro più alto del mondo, ossia l'Andromeda di Santo Stefano Quisquina, il tour di "Anima". agrigentonotizie.it scrive

ANIMA il live experience di Lidia Schillaci in Tour - 30, da uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia – dal teatro più alto del mondo – il Teatro di Andromeda di S. Lo riporta blogsicilia.it