Angioletto che legge il Corano ennesimo caso di sottomissione in classe | bufera sul lavoretto assegnato dalle maestre

In un'epoca in cui la sensibilità culturale dovrebbe essere prioritaria, episodi come quello di Civitavecchia sollevano domande importanti sul rispetto dei valori e delle tradizioni. La recente scelta didattica di rappresentare un angioletto con il Corano ha acceso un dibattito acceso tra genitori, insegnanti e amministratori. È fondamentale riflettere su come educare i giovani senza sovrapporre in modo forzato simboli e pratiche di diversa estrazione religiosa, mantenendo sempre equilibrio e rispetto.

Ogni settimana l’islamizzazione forzata nelle scuole ci sottopone episodi di dubbio gusto e “sottomissioni” non richieste. Accade questa volta in una scuola elementare di Civitavecchia, dove alcune maestre hanno dato un lavoretto ben originale agli alunni: un angelo che tiene tra le mani il Corano. La segnalazione è partita da alcuni genitori che hanno denunciato l'”originale” iniziativa al consigliere comunale della Lega Antonio Giammusso insime al capogruppo Lega in commissione Istruzione Rossano Sasso. Subito l’episodio è stato stigmatizzato anche dall’eurodeputato Silvia Sardone dai suoi profili social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Angioletto che legge il Corano, ennesimo caso di sottomissione in classe: bufera sul lavoretto assegnato dalle maestre

In questa notizia si parla di: lavoretto - corano - maestre - angioletto

"Deriva islamista". Un angioletto legge il Corano: è bufera sul lavoretto scolastico - Un semplice lavoretto scolastico ha scatenato un'inaspettata bufera: un angelo di cartone che tiene in mano il Corano diventa il pretesto per polemiche e accuse di propaganda islamista.

Su segnalazione del consigliere comunale della Lega Antonio Giammusso e di alcuni genitori, ricevo e pubblico questa foto. In una scuola elementare di Civitavecchia, alcune maestre avrebbero "commissionato" questo lavoretto ai propri alunni. Un angelo ch Vai su X

UN ANGELO CHE LEGGE IL CORANO COME COMPITO PER I BAMBINI: ISLAMIZZAZIONE NELLE SCUOLE A UN PUNTO DI NON RITORNO. SINISTRA APPLAUDIRA’ COME SEMPRE? In una scuola elementare di Civitavecchia, come segnalato dal con Vai su Facebook

Angioletto che legge il Corano, ennesimo caso di sottomissione in classe: bufera sul lavoretto assegnato dalle maestre; L’angelo con il Corano: il lavoretto scolastico diventa un caso politico e virale; Deriva islamista. Un angioletto legge il Corano: è bufera sul lavoretto scolastico.

"Deriva islamista". Un angioletto legge il Corano: è bufera sul lavoretto scolastico - In una scuola elementare un angelo di cartone tiene in mano il Corano. Lo riporta msn.com

L’angelo con il Corano: il lavoretto scolastico diventa un caso politico e virale - CIVITAVECCHIA – Un lavoretto scolastico di fine anno, realizzato in una scuola elementare di Civitavecchia, è diventato in poche ore un caso politico di rilevanza nazionale. Riporta civonline.it