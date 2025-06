Angera femminicidio in ospedale | Giuseppe Rizzotti uccide la moglie Anna Castoldi e si toglie la vita

Una tragedia sconvolgente ha scosso l'ospedale di Angera, in provincia di Varese, dove un drammatico femminicidio-suicidio ha avuto luogo. Giuseppe Rizzotti, 91 anni, ha tolto la vita alla moglie Anna Castoldi, di 86, e successivamente si è suicidato.

Tragedia all'ospedale di Angera, in provincia di Varese, dove nella tarda mattinata di lunedì 16 giugno un uomo di 91 anni ha ucciso la moglie ricoverata e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Le vittime sono Anna Castoldi, 86 anni, e Giuseppe Rizzotti, 91 anni. Il femminicidio-suicidio si è consumato poco dopo le 12 all'interno dell'ospedale Carlo Ondoli, sul lago Maggiore. Giuseppe Rizzotti, secondo le prime ricostruzioni, si è introdotto nel reparto di Medicina Subacuta dove la moglie Anna Castoldi era ricoverata da alcune settimane, ha estratto una pistola e ha fatto fuoco, colpendo la donna alla testa.

La vittima, Anna Adele Castoldi di 86 anni, era ricoverata da alcune settimane; il marito, Giuseppe Rizzotti, ha usato una pistola. Procura al lavoro per ricostruire le ultime ore della coppia

