Angelo Madonia ad Amici? Paolo Bonolis potrebbe non gradire | è caos a Mediaset

Il ritorno di Amici di Maria De Filippi è tra gli appuntamenti televisivi piĂą attesi dell'autunno, e come sempre i preparativi fervono giĂ da settimane: casting, selezioni e – soprattutto – definizione del cast dei professori. Ed è proprio qui che inizia a serpeggiare un gossip che ha il sapore del colpo di scena. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Deborah Lettieri sarebbe pronta a lasciare la cattedra di danza, e al suo posto potrebbe arrivare un nome che non passerebbe certo inosservato: Angelo Madonia, ex volto di Ballando con le stelle e attuale compagno di Sonia Bruganelli. Una scelta che potrebbe non essere ben vista da tutti, e in particolare da un volto noto della televisione: Paolo Bonolis.