Angela Melillo | Sono stata tradita dal mio ex marito lo scoprì grazie a un messaggio inviato ad un amico

Angela Melillo ha condiviso un'esperienza dolorosa: la scoperta del tradimento da parte del suo ex marito, Ezio Bastianelli, grazie a un messaggio inviato ad un amico. Un episodio che ha segnato profondamente la sua vita, portandola a riflettere sulla forza di andare avanti. La sua storia ci ricorda quanto il dolore possa trasformarsi in una nuova occasione di rinascita e autonomia. Continua a leggere per scoprire come Angela ha superato questa difficile prova.

Ospite a La Volta Buona, Angela Melillo ha parlato del tradimento subito dal suo ex marito, l'imprenditore Ezio Bastianelli, da cui ha divorziato nel 2013. L'attrice lo scoprì attraverso un messaggio che l'uomo mandò a un suo amico: "C'era scritto: 'Per mia moglie, io l'altra sera ero con te'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: angela - melillo - marito - scoprì

Giletti risponde così alla moglie di #Zanetti IMMENSO ! “Il vice presidente dell’inter non può non sapere che A. Bellocco appartiene ad una delle famiglie più pericolose della ‘ndrangheta calabrese” “Se suo marito ha patteggiato, forse qualcosa ha sbagli Vai su Facebook

Angela Melillo, chi è il marito Cesare San Mauro: il lavoro (prestigioso) e il matrimonio; Il matrimonio di Angela Melillo con Cesare San Mauro; Il matrimonio di Angela Melillo.